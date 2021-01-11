محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، بجولة ميدانية بعدد من المناطق بمدينة دمياط، رافقها خلالها حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير إدرة المتابعة والتفتيش المالى والإدارى بالديوان العام ورؤساء الإدارات الهندسية والمشروعات والطرق بالوحدة المحلية، إذ استهلت المحافظ تلك الجولة بزيارة شارع ٢٠ بقرية العنانية والمقرر تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله به.وفى هذا الصدد، أكدت "المحافظ" على تنفيذ كل الأعمال من رفع كفاءة للطريق والجزيرة الوسطى، وإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار، وصيانة ونقل أعمدة الإنارة وتخطيط الطريق وفقًا للمخطط الاستراتيجى نظرًا لكونه من الشوارع الهامة بالمنطقة، مؤكدة على تمهيد وتسوية الطريق الواصل بين شارع ٢٠ وطريق" السيالة - بورسعيد" باستخدام كشط الطبقة الأسفلتية الناتجة من أعمال التطوير بطريق الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية"، وذلك لفتح محور مرورى جديد يربط تلك المنطقتين.وقد قامت "محافظ دمياط" بالمرور على الشارع الواصل بين طريقى منطقة باب الحرس و(السيالة - بورسعيد)، إذ بحثت آليات وضع خطة متكاملة لتنفيذ عمليات رد الشيء لأصله هنالك، متضمنة كل أعمال رفع الكفاءة، وكذا تخصيص أماكن لانتظار السيارات وتخطيطه وفقًا للمخطط التفصيلى للمنطقة.وواصلت الدكتورة منال عوض جولتها بالمرور على عمليات الرصف بالأسفلت التى تجرى بمنطقة الشعراء، ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الدكتور علي مصطفى مشرفة (الترعة الشرقاوية)، إذ أكدت على تنفيذ العمليات وفقًا للمعايير والاشتراطات الفنية والهندسية والعمل بقطاعات بالتوازى مع أعمال التطوير.وفى ختام الجولة، تابعت "المحافظ" عمليات الرصف بالبلاطات الخرسانية بمنطقة مسجد المعينى، حيث وجهت باستكمال هذه الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المقررة فى هذا الشأن، كما أصدرت تعليمات مشددة برفع الإشغالات بالمنطقة وشارع الشرباصى وفتح الممرات الفرعية، وعلى جانب آخر.. حرصت محافظ دمياط على الاستماع لمطالب المواطنين إذ أكدت أنه سيتم دراسة كل المطالب مع الجهات المختصة وتلبيتها على وجه السرعة.