إغلاق المدارس في وسط إسبانيا بسبب الثلوج والصقيع

أغلقت المدارس والمحاكم والمتاحف أبوابها في كافة أنحاء وسط إسبانيا، اليوم الإثنين، بعد يومين على عاصفة ثلجية اجتاحت المنطقة.وطلب المسئولون من الأهالي البقاء في منازلهم إذا أمكن، في أعقاب العاصفة فيلومينا التي حملت معها ثلوجا لم تشهد المنطقة مثيلا لها منذ 50 عاما مودية بثلاثة أشخاص.وعملت أجهزة الطوارئ وجرافات الجيش بلا توقف يومي الجمعة والسبت، للوصول إلى 2500 سائق علقوا في سياراتهم.واضطر الجيش لإزالة الثلوج من مطار مدريد، واستؤنفت بعض الرحلات الأحد.لكن بحلول صباح الإثنين في مدريد كانت الطرق الرئيسية فقط خالية من الثلوج، بعكس معظم الأرصفة والطرق الأصغر والمناطق السكنية.والتزم الأهالي بدعوة الحكومة لهم البقاء في منازلهم وبدت شوارع العاصمة مقفرة.