احتفالات كلدان مصر بمرور 70 عامًا على «سانت فاتيما» (صور)

قال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إن سفير الفاتيكان المطران نيكولاس تيفينين ترأس القداس الإلهي احتفالًا بمناسبة مرور ٧٠ عامًا لوضع حجر أساس كنيسة العذراء سيدة فاتيما.وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان، أن الحضور جاء بالحجز؛ نظرًا لظروف كورونا الراهنة، بعد قرار الكنيسة الكلدانية بتحديد نسبة الحضور 5% فقط في القداسات والمناسبات.ونشر "الأب ساتي" بعض من صور الاحتفال.