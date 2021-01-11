«بيونتيك» ترجح صنع مليارى جرعة من لقاحها ضد كورونا فى 2021

رجّحت مجموعة بيونتيك الألمانية، اليوم الإثنين، أن تكون قادرة على صنع "ملياري جرعة" من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بحلول نهاية 2021، في رقم أعلى من المشار إليه سابقًا "1٫3 مليار".وتوصلت المجموعة المشاركة لفايزر الأمريكية في إنتاج لقاح، إلى هذا التقدير الجديد بعد اعتماد "معيار جديد" يسمح بإعطاء 6 جرعات من كل زجاجة بدلًا من 5، وفق وثيقة نشرتها على موقعها.وتعوّل بيونتيك أيضًا على "توسيع منشآتها الحالية"، بما في ذلك التشغيل المتوقع في فبراير لموقع إنتاج أوروبي جديد في ماربورغ في ألمانيا.