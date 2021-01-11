البورصة العراقية تغلق على تراجع بـ485.92 نقطة

سجل مؤشر "البورصة" العراقية، اليوم، تراجعا بنسبة 0.24%، متوقفا عند 485.92 نقطة.وبموجب المؤشر انخفضت أسهم 9 شركات، وارتفعت أسهم 5 أخرى، فيما حافظت 12 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2،364،932،681 سهما، بقيمة 2،044،848،866 دينارا عراقيا، تحصلت من إبرام 409 صفقات، شملت 26 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.