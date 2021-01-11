الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.11%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.11% أي ما يعادل 48 نقطة، وأقفل عند مستوى 45605 نِقَاط.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 264.622.365 سهمًا، ضمت أسهم 377 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 160 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 201 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة.