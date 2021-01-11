حجز عاطل متهم بالتحرش بطفلة فى الخصوص

أمرت نيابة الخانكة اليوم، بحجز عاطل 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامه بالتحرش بطفلة 14 سنة بمنطقة الخصوص.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهم عاطل ومسجل فى قضية سرقة، قام باستدراج طفلة تقيم بالعقار المجاور له والتحرش بها محاولًا هتك عرضها.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ من عامل يتهم عاطلًا بالتحرش بنجلته داخل محل سكنه، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.