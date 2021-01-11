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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:49 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
حسام فهمي
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ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، الاجتماع الدورى للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى الذى جاء بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية، وم. أحمد عامر مدير مديرية الإسكان ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى عدد من الإدارات المعنية بالديوان العام والمديرية المالية.

وبدأ الاجتماع بمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات لجان صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بشأن الموقف الخاص بالثلاث عمارات الصادر لهم قرار إزالة بكفر سعد، وذلك بعد إزالة عمارتين منهم، بالإضافة إلى إعادة طرح البيع بالمزاد العلنى للوحدات السكنية التى كانت مخصصة كسكن إدارى لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى وكذا عرض الإجراءات المتخذة لبدء ترميم عمارة الإسكان الاقتصادى "الفابريكات" وتنفيذ قرار الإزالة الصادر لعدد ٤عمارات أخرى، فضلًا عن إجراءات تقييم القيمة الايجارية لعدد من الوحدات بالعمارة رقم ٤٤ بمساكن الشهابية بمدينة دمياط.

وناقشت "محافظ دمياط" المحاور المُتعلقة بمقترح رفع قيمة سداد نقل ملكية الوحدات السكنية إلى آخرين بموجب توكيلات او عقود بيع بعد سداد ثمنها وكافة الأقساط المطلوبة، وموقف الوحدات السكنية التى يتم تحويلها لنشاط تجارى او ترفيهى وتقنين أوضاعها وذلك فى ضوء القرارات الصادرة فى هذا الشأن، إذ أكدت "المحافظ" على تشكيل لجنة تضم مهندسين واستاذة جامعات لتحديد الأسعار وعدد الوحدات وعرضها خلال الجلسة القادمة.

وفى سياق متصل، نوهت "المحافظ" إلى أنه تمت الموافقة على استغلال المساحة المتبقية من مبنى وحدة الإطفاء بشارع فكرى زاهر بمدينة دمياط بمساحة ٢٤٠ م٢ لإقامة عمارة تجارى إدارى سكنى بجراج خاص بها، مؤكدة على مديرية الإسكان بالبدء فورا فى إجراءات التنفيذ، كما وجهت تعليماتها الى الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بإصدار التراخيص اللازمة لبدء لإنشاء عدد ٢عمارة إسكان استثمارية لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى"بحرى وقبلى" بمساحة ٥٨١.٢٥ متر مربع بشارع ١٠٧ الصادر لها قرار التخصيص رقم ٦١٦ لسنة ٢٠٢٠.

وقد تم استعراض الموقف التنفيذى لإنشاء عمارتين إسكان استثمارى بمدينة عزبة البرج، وكذا الإجراءات المُتخذة لتنفيذ عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بأم العلا بفارسكور بإجمالى ٤٨ وحدة سكنية.

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