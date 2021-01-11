محافظ بني سويف يتفقد المجمع الصناعي في بياض العرب (صور)

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، اليوم الإثنين، مجمع الصناعات بمنطقة بياض العرب شرق النيل، والذي يعد واحدًا من ثلاثة عشر مجمعا صناعيا وجه بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عدد من المحافظات.وذلك بهدف دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة، ولتوفير فرص عمل للشباب، بهدف تعزيز مساهمة القطاع فى النهوض بالصناعة الوطنية، ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.وتفقد المحافظ، يرافقه رئيس الهيئة، المجمع المقرر افتتاحه قريبا، والذي أقيم على مساحة 70 فدانا، ويضم 266 وحدة صناعية موزعة على 20 هنجرًا بمساحات متفاوتة تم طرحها "بنظام الإيجار أو التمليك" لأصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين من الشباب، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة وتعزيز مناخ الاستثمار، حيث يشمل المجمع منتجات وأنشطة في القطاعات الهندسية والكيماوية والغذائية والمعدنية بجانب مكونات المجمع وأقسامه الإدارية التي تتضمن مبان خدمية وإدارية، وبنكا، ومنافذ بيع ومبنى للمعارض، بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي.وزار المحافظ ورئيس الهيئة مصنعا لإنتاج الأدوية والمقام على مساحة 10 آلاف متر، ويصدر إلى أكثر من 30 دولة، وتفقدا مراحل وخطوط الإنتاج ومنظومة الأمن والسلامة بالمصنع، واستمعا لشرح بعض تفاصيل الإنتاج والأسواق المستهدفة التي يذهب لها المنتج، سواء المحلية أو التصدير، والجودة التي يسعى المصنع للوصول إليها وخططه المستقبلية.وفي ختام الزيارة عقد المحافظ اجتماعًا بالمقر الإداري لمنطقة بياض العرب الصناعية، بحضور رئيس الهيئة والعاملين بالمنطقة، وذلك لمناقشة آليات منظومة العمل والإجراءات التنسيقية التي يتم اتباعها بين المحافظة والجهات الحكومية المعنية بالاستثمار، وتفعيل التعاون والتكامل بين كافة أطراف المنظومة وجمعيات المستثمرين وغيرها.