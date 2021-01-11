دفاع «طفل المرور»: وجود مخدرات بدم «حريقة» لا يعني الإحراز

بدات محكمة جنح مستانف الطفل نظر الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«طفل المرور» على الأحكام الصادرة ضدهم.وقدم دفاع المتهمين للمحكمة صورة رسمية من حكمين نقض برقم ٣٠٤١ لسنة ٨٥ قضائية يوضح أن تحليل المخدرات بدم المتهم لاينبئ بذاته عن إحراز المخدرات فقد يكون التعاطي سلبيآ من مخالطة متعاطين آخرين.وأشار الدفاع إلى أن الفحص الفني المرفق بالتحقيقات والخاص بالهواتف الخلوية للمتهمين نفي مشاركة المتهم الثالث وباقي المتهمين على «فيس بوك وانستجرام» لمقاطع فيديو موضوع الجريمة وثابت بالأوراق أن النشر تم من شخص آخر لم يتم ضبطه أو محاكمته.كانت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة قضت بمعاقبة أحمد أبو المجد الشهير بطفل المرور بإيداعه إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية ومعاقبة مصطفى تامر ورامز عصام في القضية رقم 1861 167 لسنة 2020 جنايات الطفل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل أحمد أبو المجد إحدى دور الرعاية الاجتماعية ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة.كما تم تغريمهم 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.