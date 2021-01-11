لحظة إلقاء الصليب في نهر زامبيا لتبريكه في الغطاس (فيديو)

وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختار الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري، وأخيرا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الأسقف يوانيس، بعيد الظهور الإلهي 2021، وبهذه المناسبة كتقليد كنيسة الروم الأرثوذكسية ألقى بالصليب المكرم في نهر زامبيا لتبريكه.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك في إطار العمل الرعوي بأسقفية زامبيا، التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا.