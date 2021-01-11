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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 125 أسطوانة أكسجين على 3 مستشفيات بالمنوفية

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:17 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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استلم مستشفى صدر شبين الكوم، اليوم الإثنين، 50 أسطوانة أكسجين بناءً على طلب من الدكتور هناء سرور، عضو مجلس النواب، المقدم إلى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، دعمًا للمنظومة الطبية للمستشفى؛ لتشغيل أسرة إضافية واستكمال العناية المتوسطة بـ23 سريرًا.

كما استلم مستشفى الشهداء المركزي 50 أسطوانة أكسجين، وزاوية الناعورة 25 أسطوانة، بطلب من فريد شرارة، عضو مجلس الشيوخ، ومن المنتظر ورود دعم إضافي من الأسطوانات كدعم للمستشفيات.

وكانت محافظ المنوفية قد كشف، أمس، عن دعم المنظومة الصحية بعدد 500 أسطوانة أكسجين مختلفة السعة، وعدد 100 منظم أسطوانة أكسجين بالفلوميتر والمرطب، بإجمالي تكلفة مليون و300 ألف جنيه من صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة، هذا فضلًا عن مخصص المحافظة من وزارة الصحة في هذا الشأن.

وأشار إلى تكليف الإدارة المالية بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بشأن عملية شراء وتوريد أسطوانات الأكسجين وفق الاحتياجات الضرورية والطارئة للمستشفيات، ومطابقة الأصناف الموردة للمواصفات القياسية المحلية والدولية.

حيث تمكنوا من شراء 250 أسطوانة أكسجين سعة 40 لترا، 100 أسطوانة سعة 68 لترا، 150 أسطوانة سعة من 3،4 إلى 10 لترات تستخدم لحالات العزل المنزلي، وذلك تماشيًا مع بدء انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضي فيروس كورونا تحت شعار "100 مليون صحة".

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