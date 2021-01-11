وفاة أخصائي طب أطفال بمستشفى المحمودية العام إثر إصابته بكورونا

شهد مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأحد أبطال الجيش الأبيض، الذين تصدوا بكل بسالة وشجاعة للجائحة.وتوفي الدكتور أحمد الرفاعي، أخصائي طب الأطفال بمستشفى المحمودية العام، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داخل العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور، ومن جهتها نعت الإدارة الصحية والقسم الوقائي بالإدارة ومستشفى المحمودية العام، بخالص العزاء، شهيد الفريق الطبي الدكتور أحمد الرفاعي، أخصائي طب الأطفال بمستشفى المحمودية العام، داعية المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.كما نعى عدد كبير من أهالي مركز ومدينة المحمودية، والزملاء ورابطة ابن النفيس الطبية بالمحمودية، شهيد الفريق الطبي الدكتور أحمد الرفاعي، مؤكدين أنه كان مثالا للأدب، والتفاني، في العمل.