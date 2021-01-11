حجز المتهمة بالشروع فى قتل زوجها بالسلام

أمرت نيابة السلام بحجز المتهمة بالشروع في قتل زوجها باستخدام آلة حادة 24 ساعة، لحين وصول التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.استمعت نيابة السلام لأقوال المتهمة بالشروع في قتل زوجها، والتي أنكرت أقوال زوجها في اتهامها بالخيانة الزوجية، موضحة نشوب مشاجرة بينهما حول مستلزمات المنزل وإنفاقه كل أمواله على تعاطيه المواد المخدرة، مشيرة إلى أنه انهال عليها بالضرب فضربته بآلة حادة.كان المجني عليه قد اتهم زوجته بالشروع في قتله باستخدام آلة حادة بمنطقة السلام، وقال المجنى عليه بأنه استيقظ على حديث زوجته مع أحد الأشخاص في الهاتف، واكتشف من خلال ما سمعه ارتباطها بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص ويتردد عليها بمحل سكننا، فلم أتمالك نفسي وتشاجرت معها فضربتنى بآلة حادة واستولت على كل ما أملك ولاذت بالفرار ولم أشعر بنفسي إلا بالمستشفى.وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمة «ن. م»، تعدت على زوجها بآلة حادة، بعد مشاجرة نشبت بينهما، وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام، من عامل يتهم زوجته بالشروع في قتله باستخدام آلة حادة وسرقته والهروب من المنزل، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.