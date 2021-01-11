القضاء الإداري: شركات التأمين المساهمة بها الدولة تخضع لجهاز المحاسبات

القضاء الإداري: شركات التأمين المساهمة بها الدولة تخضع لجهاز المحاسبات
الإثنين 11/يناير/2021 - 04:16 م
عماد سليمانطباعة
رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى إحدى شركات التأمين على الحياة، والتي تطالب بإلغاء خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وألزمت المحكمة الشركة الخاسرة بالمصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، ومحمد المقدم.
واستندت المحكمة إلى أن الدستور أناط بالجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الأخرى التي يحددها القانون، وأن المشرع في المادة «3» من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات حدد الجهات التي ينعقد له مباشرة اختصاصه بإجراء الرقابة المالية على أموالها، فأخضع لهذه الرقابة الشركات التي لا تعد من شركات القطاع العام، والتي يسهم فيها شخص عام، أو شركة من شركات القطاع العام، أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، وذلك حرصا من المشرع على حماية المال العام والمحافظة عليه، وضمان حسن استخدامه.
الأمر الذي يقتضي إزاء عموم نص البند «3» من المادة «3» من قانون الجهاز المركزي بسط نطاق تلك الرقابة بما يكفل تتبع المال العام حيثما كان، ما دام قد تحقق النصاب المذكور، يستوى في ذلك أن تكون مساهمة الدولة بأموالها في تلك الشركات تمت بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال الشركات التي تسهم فيها الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو شركات وبنوك القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام.
وأضافت المحكمة أن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على جزء من أموال الدولة في الشركات التي تسهم فيها أموال الدولة بصورة مباشرة، والتي تسهم بدورها في رأسمال الشركات التي لا تعد من شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، لن تؤتي ثمارها، ولن تحقق فاعليتها إلا إذا امتدت إلى الشركات التي تستثمر فيها الشركات المذكورة أولا أموالها، ما دام نصاب المساهمة المقررة قانونا في البند «3» من المادة «3» المشار إليها متحققا، خاصة أن نصوص قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليه لا تمنع من ممارسة هذه الرقابة بل تحض عليها ما دامت الأموال المستثمرة قد ساهمت فيها الدولة مباشرة، أو بطريق غير مباشر.
وأكدت المحكمة أن شركة التأمينات على الحياة الطاعنة شركة مساهمة مصرية تأسست وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتسهم في رأسمال الشركة التي يمثلها المدعي بنسبة «99%»، ولما كانت نسبة إسهام المال العام في رأسمال الشركة بنسبة «43،05%»، ومن ثم فإن نسبة المساهمة غير المباشرة للمال العام في رأسمال الشركة تتجاوز نسبة «35%»، الأمر الذي يتحقق به مناط خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، ومحمد المقدم.
واستندت المحكمة إلى أن الدستور أناط بالجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الأخرى التي يحددها القانون، وأن المشرع في المادة «3» من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات حدد الجهات التي ينعقد له مباشرة اختصاصه بإجراء الرقابة المالية على أموالها، فأخضع لهذه الرقابة الشركات التي لا تعد من شركات القطاع العام، والتي يسهم فيها شخص عام، أو شركة من شركات القطاع العام، أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، وذلك حرصا من المشرع على حماية المال العام والمحافظة عليه، وضمان حسن استخدامه.
الأمر الذي يقتضي إزاء عموم نص البند «3» من المادة «3» من قانون الجهاز المركزي بسط نطاق تلك الرقابة بما يكفل تتبع المال العام حيثما كان، ما دام قد تحقق النصاب المذكور، يستوى في ذلك أن تكون مساهمة الدولة بأموالها في تلك الشركات تمت بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال الشركات التي تسهم فيها الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو شركات وبنوك القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام.
وأضافت المحكمة أن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على جزء من أموال الدولة في الشركات التي تسهم فيها أموال الدولة بصورة مباشرة، والتي تسهم بدورها في رأسمال الشركات التي لا تعد من شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، لن تؤتي ثمارها، ولن تحقق فاعليتها إلا إذا امتدت إلى الشركات التي تستثمر فيها الشركات المذكورة أولا أموالها، ما دام نصاب المساهمة المقررة قانونا في البند «3» من المادة «3» المشار إليها متحققا، خاصة أن نصوص قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليه لا تمنع من ممارسة هذه الرقابة بل تحض عليها ما دامت الأموال المستثمرة قد ساهمت فيها الدولة مباشرة، أو بطريق غير مباشر.
وأكدت المحكمة أن شركة التأمينات على الحياة الطاعنة شركة مساهمة مصرية تأسست وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتسهم في رأسمال الشركة التي يمثلها المدعي بنسبة «99%»، ولما كانت نسبة إسهام المال العام في رأسمال الشركة بنسبة «43،05%»، ومن ثم فإن نسبة المساهمة غير المباشرة للمال العام في رأسمال الشركة تتجاوز نسبة «35%»، الأمر الذي يتحقق به مناط خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.