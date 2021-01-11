القضاء الإداري: شركات التأمين المساهمة بها الدولة تخضع لجهاز المحاسبات

رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى إحدى شركات التأمين على الحياة، والتي تطالب بإلغاء خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وألزمت المحكمة الشركة الخاسرة بالمصروفات.صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، ومحمد المقدم.واستندت المحكمة إلى أن الدستور أناط بالجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الأخرى التي يحددها القانون، وأن المشرع في المادة «3» من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات حدد الجهات التي ينعقد له مباشرة اختصاصه بإجراء الرقابة المالية على أموالها، فأخضع لهذه الرقابة الشركات التي لا تعد من شركات القطاع العام، والتي يسهم فيها شخص عام، أو شركة من شركات القطاع العام، أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، وذلك حرصا من المشرع على حماية المال العام والمحافظة عليه، وضمان حسن استخدامه.الأمر الذي يقتضي إزاء عموم نص البند «3» من المادة «3» من قانون الجهاز المركزي بسط نطاق تلك الرقابة بما يكفل تتبع المال العام حيثما كان، ما دام قد تحقق النصاب المذكور، يستوى في ذلك أن تكون مساهمة الدولة بأموالها في تلك الشركات تمت بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال الشركات التي تسهم فيها الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو شركات وبنوك القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام.وأضافت المحكمة أن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على جزء من أموال الدولة في الشركات التي تسهم فيها أموال الدولة بصورة مباشرة، والتي تسهم بدورها في رأسمال الشركات التي لا تعد من شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، لن تؤتي ثمارها، ولن تحقق فاعليتها إلا إذا امتدت إلى الشركات التي تستثمر فيها الشركات المذكورة أولا أموالها، ما دام نصاب المساهمة المقررة قانونا في البند «3» من المادة «3» المشار إليها متحققا، خاصة أن نصوص قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليه لا تمنع من ممارسة هذه الرقابة بل تحض عليها ما دامت الأموال المستثمرة قد ساهمت فيها الدولة مباشرة، أو بطريق غير مباشر.وأكدت المحكمة أن شركة التأمينات على الحياة الطاعنة شركة مساهمة مصرية تأسست وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتسهم في رأسمال الشركة التي يمثلها المدعي بنسبة «99%»، ولما كانت نسبة إسهام المال العام في رأسمال الشركة بنسبة «43،05%»، ومن ثم فإن نسبة المساهمة غير المباشرة للمال العام في رأسمال الشركة تتجاوز نسبة «35%»، الأمر الذي يتحقق به مناط خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.