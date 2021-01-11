ألمانيا: أكثر من 600 ألف شخص تلقوا تطعيمًا ضد كورونا

تلقى أكثر من 600 ألف شخص في ألمانيا تطعيمًا ضد مرض كوفيد- 19، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء حملة التطعيم.وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 613 ألفا و347 شخصا، وفقا لبيانات الولايات الألمانية الستة عشر، ويعادل هذا العدد 7.4 شخص لكل ألف نسمة.