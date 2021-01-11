وزيرة الصحة: نفحص لقاح «إسترازينكا» ضد كورونا.. وخطوة لاستيراد «فايزر»

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه يجرى فحص لقاح "إسترازينكا" ضد كورونا داخل هيئة الدواء المصرية، وفور الانتهاء ستتم مخاطبة الشركة المصنعة ومنظمة "جافي" لتوفير كمية وافرة منه في مصر.وأوضحت زايد، في تصريحات صحفية، أنه سيتم توفير الكميات من لقاح كورونا خلال الشهر الجاري، فور الانتهاء من خطوة الاستخدام الطارئ للقاح، لافتة إلى أن هناك مخاطبات مع شركة "فايزر" لتوريد كمية من لقاح "فايزر بيونتك" خلال الفترة المقبلة.