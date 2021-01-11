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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:43 م
اعتماد حركة ترقية
اعتماد حركة ترقية المعلمين
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حركة ترقيات 15988 معلمًا وأخصائيًا من أعضاء هيئة التدريس بمديرية التربية والتعليم والإدارات التابعة لها.

وأصدر محافظ أسيوط القرار رقم "73" لسنة 2021، والذي ينص على أنه اعتبارًا من 1 يناير 2020 ينقل شاغلو وظائف المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة النوعية للتعليم على اختلاف درجاتهم المالية من المعلمين القائمين بالتدريس أو بالتوجيه والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في هذه الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية التابعة لها والذين استوفوا متطلبات التنمية المهنية المقررة والبالغ عددهم 34، من وظائف المعلمين أو ما يعادلها طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وهي أن ينقل شاغلو الدرجة الثالثة بأقدمية سنتين إلى وظيفة معلم أخصائي وينقل شاغلو الدرجة الثانية إلى وظيفة معلم أو لأخصائي أول وينقل شاغلو الدرجة الأولى إلى وظيفة معلم أول (أ) أخصائي أول (أ) وذلك وفقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم (225) بتاريخ 26 نوفمبر 2020 على أن يصرف بدل الاعتماد المقرر قانونا للوظيفة اعتبارا من أو الشهر التالي لصدور هذا القرار.

كما أصدر القرار رقم "74" لسنة 2021، والذي ينص على اعتبارا من 1 يناير 2021 يرقى أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمة المهنية للمعلمين "شهادة الصلاحية اللازمة للترقية" إلى الوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم 15954 وفقا للبيان التفصيلي بالأسماء الواردة بالكشوف على أن يتم صرف بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارًا من أو الشهر التالي لصدور هذا القرار.

وقال المحافظ إن هذه القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين وفي إطار الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.

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