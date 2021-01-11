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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

سرقة أبواب عمارات مساكن الجزيرة بزفتى.. ومجلس المدينة: سنبني حائطًا

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:21 م
عمارات مساكن الجزيرة
عمارات مساكن الجزيرة بزفتى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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فوجئ مواطنو مدينة زفتى، بمحافظة الغرببة، باختفاء مجموعة من المكونات الرئيسية لمساكن الجزيرة بمدينة زفتى، التي لم تُسلم بعد، من عدادات كهرباء ومياه وكوالين أبواب وأسلاك كهربائية وأبواب وشبابيك بعض الوحدات، وما دعا الجميع للاستغراب هو اختفاء البوابة الرئيسية للعمارة رقم (7) رغم ضخامتها وثقل وزنها.

وقام مجلس مدينة زفتى بتحرير محضر بقسم شرطة زفتى، في محاولة لإثبات الحالة لأنها ليست المرة الأولى، حيث تعددت مرات السرقة لعدة أغراض من هذه الوحدات، ومن أجل الإسراع في ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة قبل أن يصبح المكان مطمعا لهم لسرقة باقي مكوناته، كما قام بعض المواطنين بمحاولة تحرير محضر بقسم الشرطة ورفض القسم لتحرير مجلس المدينة محضرا مسبقًا.

من جانبه، أصدر المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى، قرارًا بإقامة سور من الطوب الأسمنت مكان الباب الحديدي لمنع تكرار أي حوادث سرقة لحين تسليم الوحدات لأصحابها، وبالفعل جارٍ التجهيز لإقامة سور على مداخل العمارات التي تم سرقة البوابات الرئيسية منها.

يذكر أن مساكن الجزيرة التي أنشأتها محافظة الغربية، منذ عام 2010، ضمن مشروع "إسكان مبارك الاجتماعي" لمحدودي الدخل، ولم يتم تسليمها حتى الآن إلا لعدد قليل رغم جاهزيتها، بعدما استبعدت لجنة تلقى طلبات الإسكان في عام 2019 أغلب الطلبات بداعي ارتفاع دخل المتقدم دون أي إثبات على الادعاء بارتفاع الدخل أو زيادته، رغم أن أوراقهم المُقدمة تُثبت عكس ذلك.

بينما أكد بعض المتظلمين أن تلك اللجنة استبعدتهم لإقامتهم مع عائلتهم في نفس المنزل، في حين أنهم يقيمون جميعًا في شقة واحدة وهم أكثر من ثلاث أسر، مؤكدين أنهم انتظروا الرد والبت في تظلماتهم منذ ما يقرب من عامين رغم أن مدة لجنة التظلمات 45 يومًا فقط.

وأصبح السكان يعيشون مأساة حقيقية، حيث تحاصرهم المشاكل من كل جانب، بدءًا من مياه الصرف الصحى التى أغرقت العمارات، وأتت الرطوبة علي جدرانها، وتأخر مرحلة تسليم المرحلة الثانية حتى الآن، وفوجئ العديد من حاجزى الوحدات السكنية بتآكل الجدران بسبب إهمال أعمال السباكة، وتوالت عمليات السرقة والنهب للمحتويات.

وكانت نتيجة مستحقي الوحدات السكنية بالمشروع القومي للإسكان الاجتماعي بأرض الجزيرة بمدينة زفتى بواقع 85 مستحقًا من إجمالي عدد الطلبات التي كانت مُقدمة وبلغ 536 طلبًا، تم سحب 40 منها أثناء الفحص ورفض 411 طلبا من قبل اللجان، لعدم استيفاء الشروط المنظمة، حيث تم تخصيص 85 وحدة سكنية في المرحلة الأولى للمستحقين، بينما تظلم 311 للحصول على 192 وحدة، وهو ما لم يتم البت فيها حتى الآن.

ويُطالب أهالى مدينة زفتى، بمحافظ الغربية، بسرعة تسليم الوحدات واستعجال التقرير وما آلت إليه نتائج لجنة التظلمات وإخطار المرفوضين والمقبولين، والشفافية في إعلان نتائج لجنة فحص التظلمات التي تأخرت مدة طويلة.

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