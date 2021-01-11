المتروبوليت مكاريوس يقدس «الماء الكبرى» بكنيسة عادم الفضة

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن المتروبوليت مكاريوس، راعي مطرانية نيروبي في كينيا، التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا، توجه إلى رعية منطقة لامو خارج العاصمة، وأقام القداس الإلهي وصلاة تقديس الماء الكبرى في كنيسة القديس بندلايمون الطبيب الشافي عادم الفضة.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك جاء بعد احتفالات عيد الظهور الإلهي 2021 في العاصمة نيروبي، مشيرًا إلى أن أبناء الرعية كانوا سعداء جدًا بزيارته لهم في هذا العام الجديد.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليًا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختار الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري، وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.