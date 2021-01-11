وزيرة الصحة: إصابات كورونا قلت بنسبة كبيرة الفترة الماضية

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه بفضل غرفة الأزمات بوزارة الصحة تم توفير كل احتياجات المستشفيات من أكسجين ومستلزمات طبية.وأوضحت زير الصحة في تصريحات صحفية أن معدلات الإصابة قلت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، مناشدة الموطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.