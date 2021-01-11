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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

هند صبري بين «السرب» و«هجمة مرتدة» وتستعد لـ«عايزة اتطلق»

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:31 م
هند صبري
هند صبري
دعاء عبد المقصود
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حالة من النشاط الفني المكثف تعيشها الفنانة هند صبري، التي تشارك حاليا في بطولة مسلسلين وفيلم دفعة واحدة.

وبدأت هند صبري منذ أيام تصوير دورها في فيلم "السرب" أمام النجم أحمد السقا، والذى انطلق تصويره منذ أسابيع في الديكور الخاص بالعمل، وجمعت المشاهد الأولى بينها وبين السقا خلال الأحداث، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف عمر عبدالحليم، وبطولة أحمد السقا، قصي خولي، دياب، ويظهر فيه عدد كبير من ضيوف الشرف مثل شريف منير، أحمد حاتم، كريم فهمي، آسر ياسين، وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي.

كما تواصل النجمة التونسية حاليا تصوير دورها في مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي تشارك في بطولته أمام النجم أحمد عز، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتدير هند منظمة خيرية خلال أحداث المسلسل، حيث أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها، فقد انتهت من نحو 80% من أحداث المسلسل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد عز وهند صبري كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعي، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة.

على جانب آخر، تعقد هند صبري جلسات عمل مكثفة مع المخرج هادي الباجوري، للوقوف على تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل عايزة أتجوز، والذي يحمل اسم" عايزة اتطلق"، استعدادا للبدء في تصوير أول مشاهد العمل خلال الأيام المقبلة، وتم ترشيح سوسن بدر للمشاركة في المسلسل، وجار ترشيح باقي أبطال العمل المقرر عرضه على منصة "NETFLIX" العالمية.

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