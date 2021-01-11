الأنبا يوانيس يتمم تقديس الماء الكبرى للمرة الأولى في زامبيا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن المتروبوليت يوانيس راعي مطرانية زامبيا وملاوي، التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا، توجه لمدينة شيروندو الحدودية بين زامبيا وزيمبابوي في مقاطعة زامبيا الجنوبية والمجاورة لنهر زامبيزي، وأقام صلاة تقديس الماء الكبرى.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك جاء بعد الاحتفال بعيد الظهور الإلهي 2021 في العاصمة لوساكا، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى من نوعها التي يشهد فيها أبناء رعية شيروندو هذه الطقوس.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليًا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختار الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري، وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.