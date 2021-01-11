مصر تؤكد موقفها الداعم للحكومة اليمنية الشرعية وجهود تحقيق السلام

أكدت مصر موقفها الثابت والداعم للحكومة الشرعية اليمنية وللجهود الأممية المبذولة لتحقيق السلام الشامل وعودة الأمن والاستقرار باليمن.جاء ذلك خلال اتصال عبر تقنية الفيديو كونفرنس بين وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وسفير مصر غير المقيم لدى اليمن أحمد فاروق، اليوم الإثنين؛ حيث جرى بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أنه جرى- خلال الاتصال- مناقشة أوضاع الجالية اليمنية في مصر والتسهيلات التي تقدمها السلطات المصرية للمواطنين اليمنيين الزائرين والمقيمين بما فيها القضايا المتعلقة بتسهيل الإقامات والتأشيرات وتدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية اليمنية.واستعرض الوزير اليمني مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والخطوات المتخذة في أعقاب اتفاق الرياض، وعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك الجهود الرامية لإنهاء مشكلة خزان (صافر) النفطي، محذرًا من استمرار ميليشيا الحوثي في اختلاق العراقيل أمام وصول الفريق الأممي الفني للخزان الذي يحوي أكثر من مليون برميل من النفط الخام.وشدد على ضرورة ممارسة مزيد من الضغوط على الميليشيات الحوثية لحل هذه القضية، لما لها من مخاطر بيئية وتداعيات كارثية على اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.. مرحبًا بالقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية، الذي ينسجم مع مطالب الحكومة اليمنية لمعاقبة هذه الميليشيات الإرهابية.وأشاد الوزير اليمني بدور الحكومة المصرية الداعم لنظيرتها اليمنية في شتى المجالات ومستوى التنسيق المتبادل بين البلدين.وأشار "بن مبارك"، إلى أن الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي وإمعانها بالتنكيل باليمنيين والقيام بأبشع الممارسات في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها وتهديدها للملاحة البحرية في البحر الأحمر وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وعرقلتها للعمل الإنساني، وغيرها من السلوكيات المشينة، كانت سببًا في تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لتلك الميليشيا كجماعة إرهابية.ودعا وزير الخارجية، إلى ممارسة أقصى الضغوط على ميليشيا الحوثي لدفعها نحو سلام حقيقي دائم وشامل في اليمن وتغيير سلوكها الإجرامي والكف عن انتهاج طريق العنف والحرب لتحقيق مكاسب سياسية، مؤكدًا أن ذلك التصنيف لن يحول دون استمرار الحكومة في مساعي السلام وبذل أقصى الجهود لتحقيق آمال وتطلعات اليمنيين بتحقيق السلام.