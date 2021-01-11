برلماني يتبرع بمعقمات وأدوات واقية لمستشفيات الوادي الجديد

أكد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب بالوادي الجديد، عن قائمة ائتلاف من أجل مصر، اليوم الإثنين، توفير كميات من المطهرات والمواد المعقمة وتسليمها لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والسيطرة عليه.أضاف تامر، في بيان صحفي، أنه جرى تسليم مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، 10 آلاف كمامة، 1000 لتر كحول، 400 بدلة واقية معقمة"جاون"كما تبرع امس نائب الشيوخ محمد علي عبد الغني أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، تسليم 1750 كمامة، 20 لتر كحول، 25 بدلة واقية معقمة(جاون)، 100 علبة دواء "متنوع" فضلا عن التبرع ب8 آلاف جنيه للمستشفى لتركيب مواسير اكسجين لمستشفي الداخلة العام،وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والسيطرة عليه، بعد انتشاره في أغلب دول العالم، مشير إلى أن هذه الحملة تهدف إلى الوقوف إلى جوار المواطن والدولة في خطتها للتغلب على هذا المرض.