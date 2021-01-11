الأنبا خريسوستوموس يجري زيارة رعوية لكنيسة الملاك بموزمبيق

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الأسقف خريسوستوموس، راعي أسقفية موزمبيق، التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا، أجرى زيارة رعوية إلى كنيسة الملاك ميخائيل والملاك جبرائيل في مدينة Maputo بموزامبيق.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك على خلفية احتفالات الكنيسة بأعياد الغطاس المجيد.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليًا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد، وعيد الختار الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري، وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.