محافظ بورسعيد ووفد «العربية للتنمية الإدارية» يتفقدون حديقة فريال

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية برئاسة السفير ناصر القحطاني، اليوم الأثنين، حديقة فريال التاريخية، وذلك عقب حفل التكريم الذى أقامته المنظمة العربية للتنمية الإدارية لتسليم محافظ بورسعيد جائزة افضل محافظ عربي.وأشاد مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمستوى حديقة فريال والتي تعد من المنتديات الترفيهية الرائعة بالمحافظة، والتي تتواكب مع الإنجازات التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف المجالات، كما أشاد بأعمال التطوير التي تمت بالحديقة معتبرًا أن الحديقة صرح خدمي وترفيهي عظيم لأهالي بورسعيد.واستعرض محافظ بورسعيد الجهود المبذولة لتطوير الحديقة، بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة، لافتًا إلى أنها تتمتع بأهمية خاصة كونها شهدت افتتاح قناة السويس قبل 150 عام، مشيرا إلى أن مبادرة حدائق بلا أسوار، التي أطلقتها المحافظة تهدف إلى تحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، في إطار الطفرة التي تشهدها كافة القطاعات، وبما يليق مع الأهمية التاريخية للحدائق بالمحافظة.