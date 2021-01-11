الغضبان ووفد «العربية للتنمية الإدارية» يتفقدون إدارات ديوان بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، برئاسة السفير ناصر القحطانى، اليوم الإثنين، عقب الانتهاء من حفل تكريم المحافظ بجائزة أفضل محافظ عربي، الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، ومركز التغيرات المكانية والجيومكانية، وذلك للحديث عن التطورات الإدارية التى شهدتها بورسعيد مؤخرًا تماشيًا مع مجمل الإنجازات العملاقة ببورسعيد.واستمع أعضاء الوفد لشرح موجز عن طبيعة العمل داخل إدارات الديوان العام، وذلك بعد التحول الرقمى والتكنولوجى الذى شهده القطاع الحكومى بالمحافظة وميكنة العمل الإدارى والارتقاء بمستوى العاملين فى القطاع الحكومي.وأشاد أعضاء الوفد بالتطور الملحوظ فى القطاع الإدارى ببورسعيد وتطبيق المنظومة المميكنة والتى ساهمت فى سرعة الأداء إنجاز الأعمال وتحقيق الشفافية فى العمل الإداري.