بوتين: مجموعة عمل روسية أرمينية أذرية للتعامل مع إعمار كاراباخ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مجموعة عمل ثلاثية، برئاسة نواب رؤساء وزراء روسيا أرمينيا وأذربيجان ستتعامل مع قضايا الإعمار في إقليم ناجورني كاراباخ.وأضاف بوتين خلال لقاء ثلاثي مع الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرمني اليوم الإثنين في موسكو: "أن مهمة إقامة العلاقات الاقتصادية والتجارية وفتح الاتصالات عبر طرق النقل في المنطقة وفتح الحدود تستحق اهتمامًا خاصًا".وأوضح أنه من المفترض أن تقوم مجموعة عمل ثلاثية خاصة يرأسها نواب رؤساء وزراء روسيا وأذربيجان وأرمينيا بالتعامل مع هذه القضايا، قائلًا: "نقوم بالكثير من أجل العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، ومنذ 14 نوفمبر الماضي عاد أكثر من 48 ألف شخص إلى إقليم كاراباخ وتم تبادل الأسرى وجثامين القتلى بوساطة روسية".يُذكر أن محادثات ثلاثية بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، تجرى اليوم في العاصمة الروسية.وكان المكتب الصحفي للكرملين قد أعلن أمس الأحد أن الزعماء الثلاثة سيبحثون خلال اللقاء تنفيذ الاتفاق الثلاثي حول إقليم ناجورني كاراباخ، الذي تم توقيعه في 10 نوفمبر 2020، وسيناقشون الخطوات القادمة لحل المشاكل الموجودة في المنطقة.