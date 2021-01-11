«بيوتنك» تعلن إنتاج 2 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال العام الجارى

أعلنت شركة بيوتنك الألمانية، اليوم الإثنين، أنها ستنتج 2 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال العام الجاري، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وكان المدير التجاري للشركة الألمانية شون ماريت، قد أعلن فى تصريحات سابقة أن هناك 12.5 مليون جرعة جاهزة للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري.وأضاف أن جرعات اللقاح يتم تخزينها حاليًا في مصنع شركة فايزر الأمريكية، وهي شريك شركة "بيوتنك"، في مدينة بورس البلجيكية، حيث تتم هناك معالجة وتعبئة المواد الأولية التي تتم صناعتها من قبل شركة "بيوتنك" في مواقع إنتاج متنوعة.