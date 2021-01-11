كيسنجر: العودة للاتفاق النووي مع إيران قد يؤدي لسباق تسلح

قال وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، في مؤتمر لمعهد سياسة الشعب اليهودي، اليوم الإثنين، إن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران قد يؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط.فيما دعا الإدارة الأمريكية الجديدة لعدم العودة إلى روح الصفقة الإيرانية التي قد تؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط.وانتقد كيسنجر اتفاق إيران لعام 2015، الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترمب في 2018، ويسعى الرئيس المنتخب جو بايدن للعودة إليه إذا وافقت إيران مرة أخرى على الامتثال لقيود الاتفاقية على برنامجها النووي.وقال الدبلوماسي والمستشار والمؤلف، البالغ من العمر 97 عامًا: "يجب ألا نخدع أنفسنا.. لا أعتقد أن روح (صفقة إيران)، مع وجود حد زمني للصفقة وغيرها من البنود، ستفعل أي شيء بخلاف جلب الأسلحة النووية إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط، وبالتالي خلق حالة من التوتر الكامن الذي سينفجر عاجلًا أم آجلًا".وقال إن النظام الحالي في إيران "لا يبدو أنه قادر على التخلي عن هذا المزيج من الإمبريالية والتهديد"، وفي الوقت نفسه، أوضح كيسنجر: "أنا لا أقول إننا لا يجب أن نتحدث معهم".