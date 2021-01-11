«الكاثوليكية» تتحدث عن عيد الميلاد في «كلمة اليوم» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن عيد الميلاد المجيد.وقالت الحلقة الاحدث من الحملة إن:"كما أنّ كلمة الله صار جسدًا بفعل الروح القدس في حشا العذراء مريم، كذلك يولد الكتاب المقدّس من حشا الكنيسة بفعل الروح عينه".