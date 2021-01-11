صحة جنوب سيناء: إجراء 2356 مسحة منذ بداية كورونا

أكدت مديرية الصحة في جنوب سيناء، أن إجمالي عدد العينات التي جرى سحبها لإجراء تحليل "pcr" الخاص بفيروس كورونا المستجد منذ بدء ظهور الجائحة في موجتها الأولى 2356 عينة على مستوى مدن المحافظة كافة.وأوضحت، أن التحاليل أثبتت سلبية الإصابة بالفيروس لـ1495 حالة، وإيجابية الإصابة بالفيروس لـ861 حالية، ليصل إجمالي عدد الذين أجروا المسحة 2356 حالة.جدير بالذكر أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب سيناء منذ ظهور الجائحة بلغ 861 إصابة، بينها 27 حالة وفاة، وبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء حتى اليوم 766 حالة.وبلغ إجمالي عدد الحالات التي توجد تحت الملاحظة بمستشفيات العزل 16 حالة فقط، وعدد الحالات التي توجد تحت الملاحظة بالعزل المنزلي 53 حالة.وجرى تجهيز مدرسة التمريض بمدينة طور سيناء للكشف عن حالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا، وعزل المصابين لحين الانتهاء من ترميم وصيانة مستشفى طور سيناء العام، إضافة إلى زيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفى أبورديس العام، لاستيعاب الإقبال عليها خاصة بعد غلق مستشفى الطور العام.كما جرى تخصيص أقسام بمستشفيات أبورديس، ودهب، ونويبع، وشرم الدولي، كأقسام لعزل مصابي فيروس كورونا.