الحكومة الألمانية تنتقد إغلاق حساب ترامب على «تويتر»

انتقدت الحكومة الألمانية إغلاق شركة «تويتر» حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على الموقع الشهير.وصرّح شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، بأن الشركات المشغلة لمواقع التواصل الاجتماعي تضطلع بالمسئولية حيال عدم تسمم محتويات التواصل السياسي بعبارات الكراهية والتحريض على العنف.وأضاف أنه لا يمكن تقييد حرية الرأي كحق أساسي له أهمية بالغة إلا من خلال المُشَرِّع وليس حسب معيار الشركات، مشيرًا إلى أن المستشارة أنجيلا ميركل تعتبر لهذا السبب إغلاق حساب ترامب بشكل دائم مسألة إشكالية.وعن الوضع في ألمانيا، قال زايبرت: "من الصواب أن تتيح الدولة للمُشَرِّع إطارا لهذا"، لافتًا إلى أن من الأمور الإشكالية بصورة أساسية وجود تصريحات في شبكات التواصل الاجتماعي مزيفة ومشجعة على العنف.كانت «تويتر» قد أغلقت حساب ترامب بشكل دائم، لتحرمه بذلك من أهم منصات التواصل بالنسبة له، وبررت «تويتر» هذه الخطوة بوجود خطر لمزيد من التحريض على العنف.