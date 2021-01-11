انتهاء تصوير «اللعبة 2» لشيكو وهشام ماجد خلال أسبوعين

يواصل كل من الفنانين شيكو وهشام ماجد تصوير مسلسلهما "اللعبة" الجزء الثاني بشكل يومي للانتهاء منه، وعرضه خلال الشهر الجاري عبر منصة شاهد vip.وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن أسرة المسلسل تصور حاليًا أحد المشاهد في الديكور الرئيسي في مدينة الشيخ زايد، مشيرًا إلى أنهم لم يتبق لهم سوى أيام قليلة للانتهاء من كافة مشاهد العمل ورفع شعار فركش بقيادة المخرج معتز التوني، وأكد المصدر أنهم سوف ينتهون من تصوير "اللعبة 2" خلال أسبوعين، لتكون نهاية التحدي الثاني لهم بعد نجاح الجزء الأول منه الذي عرض العام الماضي.ويعرض المسلسل على منصة شاهد vip خلال الفترة المقبلة على أن يتم عرض العمل على شبكة mbc في موسم رمضان المقبل، يشار إلى أن مسلسل "اللعبة" عرض في موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، لذا قرر صناعه تقديم جزء ثان منه، والمسلسل من تأليف فادي أبوالسعود، وأحمد سعد والي، ويشارك في بطولته مي كساب، وميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وتنضم لهم في الجزء الثاني رانيا يوسف.