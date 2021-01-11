صحة شمال سيناء: ارتفاع وفيات كورونا لـ75 حالة منذ بداية الجائحة

قال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إن محافظة شمال سيناء سجلت اليوم الإثنين حالتي وفاة، نتيجة إصابتهما بفيروس «كورونا»، وذلك أثناء تلقيهما العلاج في مستشفى العريش العام، ليصل عدد الحالات إلى 75 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.وقال الدكتور شوكة، في بيان، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغسل والتكفين، بمعرفة إدارة الطب الوقائي، والإدارة الصحية بمقابر مدينتي العريش، وبئر العبد، وذلك تحت حراسة أمنية مشددة، وعدد قليل من أفراد أسرتيهما.من جانبه، شدد الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.