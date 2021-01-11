633 إصابة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، عن تسجيل 633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 8 حالات وفاة، و945 حالة شفاء جديدة.وذكر المركز- في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية- أن إجمالي الإصابات بلغ 105 آلاف و378 حالة إصابة، فيما تعافى 81 ألفًا و237 حالة، وتوفي 1589 آخرون.