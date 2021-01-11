تكريم الفائزين بمسابقة الرسم «أون لاين» بتمريض القناة

أكد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، أن الأنشطة الطلابية بالجامعة مستمرة عبر منصات التعليم عن بعد "أونلاين" وذلك لتنمية وصقل مهارات وقدرات الطلاب.حيث نظم اتحاد طلاب كلية التمريض مسابقة الرسم ضمن خطة اللجنة الفنية بالكلية وقدم الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب الدعم المعنوي الكامل للمشاركين أثناء تكريم الفائزين بالمراكز الأولى.تأتي المسابقة بإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية، والدكتورة إيناس عبد الله، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور محمد جودة البقري، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.وحصل على المركز الأول الطالبة نورهان أحمد صلاح الدين بالفرقة الأولى، وحصل على المركز الثاني بالتساوي الطالبة شيرين رضا محمد بالفرقة الأولى وريم حسن أمين بالفرقة الثانية وإيمان محمد محروس بالفرقة الثالثة.نظم المسابقة الطالب محمد محمد أحمد رئيس الاتحاد بالكلية، ومهاب أشرف أمين اللجنة الثقافية، وعبد الرحمن وليد الطيب أمين اللجنة الإعلامية، ومحمد ناصر نور الدين أمين اللجنة الفنية، وسلمى أشرف أمين مساعد اللجنة الفنية.