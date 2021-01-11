صيانة مبانى كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس (صور)

قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة وضعت خطة للصيانة الشاملة لكل مبانيها وإعاده تأهيلها ورفع كفاءتها خلال فترة توقف الدراسة، بهدف تطوير المنظومة التعليمية وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة للطلاب.وأوضح "زكي"، أن كلية الطب البيطري بإشراف عام الدكتورة داليا منصور، عميد الكلية، تستكمل أعمال الصيانة اللازمة لمبنى إدارة الكلية ودهان وجهات قاعات الدرس.وقد قدمت عميد الكلية الشكر لهدى فرج، أمين عام الجامعة ومهندسي الإدارة الهندسية.