حفل لعمرو دياب «أونلاين» في دبي 22 يناير



10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ- ألحان: تامر عاشور- توزيع: نادر حمدي).



11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ- ألحان: خالد عز- توزيع: عادل حقي).



12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي- ألحان: محمد يحيى- توزيع: أحمد عادل).

يحيي الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا "أونلاين" في إمارة دبي بالإمارات، يوم الجمعة الموافق 22 يناير الجاري.ويقدم "الهضبة"، خلال الحفل، باقة مميزة من أجمل أغنياته، بالإضافة إلى غناء أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" بجانب أغنياته القديمة التي يتفاعل معها الجمهور.وكان النجم عمرو دياب قد طرح مؤخرا ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة وعبر خدمة فودافون ميوزيك.ويضم الألبوم 12 أغنية، هى:1- يا أنا يا لأ (كلمات: أيمن بهجت قمر- ألحان: محمد يحيى- توزيع: عادل حقي).2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ- ألحان: خالد عز- توزيع: عادل حقي).3- شكرًا (كلمات: تامر حسين- ألحان: عزيز الشافعي- توزيع: وسام عبدالمنعم).4- عايز أعمل زيك (كلمات: تامر حسين- ألحان: إسلام زكي- توزيع: رامي سمير).5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر- ألحان: عزيز الشافعي- توزيع: توما).6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد- ألحان: شريف الغندور- توزيع: رامي سمير).7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال- ألحان: وليد سعد- توزيع: أحمد عادل).8- وأنا معاك (كلمات: خالد تاج الدين- ألحان: خالد عز- توزيع: عادل حقي).9- يا دلعو (كلمات: تركي آل الشيخ- ألحان: سهم- توزيع: عادل حقي).