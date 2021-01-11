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الثقافة

الهيئة المصرية للكتاب تصدر «صور من قلب النيل الحزين» لأمل سرور

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:03 م
صور من قلب النيل
صور من قلب النيل الحزين
خالد حماد
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يصدر قريبًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، " صور من قلب النيل الحزين" للكاتبة الصحفية أمل سرور، وتصوير المصور الصحفي حسام دياب.

وفي مقدمتها عن الكتاب قالت الكاتبة "صور من قلب النيل الحزين " البداية هنا‏،‏ من عند الوجه الأسمر والضفائر المجعدة والعيون التي تتكلم وحدها‏، من عند الحقيقة والبساطة والتلقائية‏ البداية من الغابة العذراء‏،‏ من إفريقيا‏ إذن هي القارة العظيمة التي تقف بشموخ واعتزاز علي خريطة العالم‏،‏ هي القارة التي شهدت أعتي وأعنف الموجات الاستعمارية، واستطاعت بجدارة أن تنتفض وتنتزع حقوقها وحرياتها".‏

وتابعت أمل سرور: "هي قارة الزعيم الجنوب إفريقي نيسلون مانديلا‏ والزعيم الكيني‏ جومو كينياتا‏‏ وهي تلك التي استحوذت علي اهتمام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي قال عنها في كتابه فلسفة الثورة ": شاء لنا القدر أن نكون فيها وشاء أيضًا أن يكون فيها صراع مروع حول مستقبلها وهو صراع سوف تكون أثاره لنا وعلينا، سواء أردنا أم لم نرد بالإضافة لضرورة تحمل مسئولياتنا في نشر الوعي والحضارة في أعماق الغابة العذراء علاوة علي أن النيل شريان الحياة لوطننا جميعًا يستمد ماءه من قبل القارة‏".‏

تشير أمل سرور إلى أن "الرحلة إلي القارة الإفريقية مختلفة بكل المقاييس عن أي رحلة قمت بها إلي أي مكان في العالم، وبقدر اختلافها واحتفاظها بمذاق خاص وخصوصية أشد بقدر ما جاءت في أحيان محزنة، بل مفجعة وفي أخري مليئة بالمفاجآت التي تصل إلي حد الصدمات‏".

وتابعت: "بهذه الحالة النفسية خطوت وزميلي المصور الفنان‏ حسام دياب‏‏ بقارة إفريقيا التي ننتمي إليها حتي النخاع والتي تمثل لنا أمنًا قوميًا واستراتيجيًا أيضًا، فهي القارة التي نستمد منها شرايين وأوردة حياتنا‏، من عندها يندفع نهرنا العظيم الخالد منسابًا مهرولًا إلي أراضينا يخصّبها بالماء والخير ويدفئنا بالأمن والأمان، أما نحن فنمثل لها الكثير والكثير‏،‏ خاصة عندما كنا في وقت من الأوقات قلبها ونبض حياتها، بل كانت بلادها تلقبنا بل تفرض علينا لقب الأم عندما وقفنا معها نساندها وندعم مواقفها ضد كل أشكال القوي الاستعمارية التي اغتصبت ونهبت أراضيها وثرواتها لفترة طويلة من الدهر".

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