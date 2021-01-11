الطاقة الذرية: إحياء الاتفاق مع إيران يحتاج «أسابيع»

قال رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الإثنين، إن إحياء الاتفاق النووي الإيراني يجب أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد أن استأنفت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة وتهديد برلمانها بتقييد وصول المفتشين لمواقعها اعتبارا من الشهر المقبل.وقال جروسي في مقابلة في إطار مؤتمر "رويترز نيكست": "من الواضح أنه ليس لدينا شهور طويلة، أمامنا أسابيع على الأرجح".