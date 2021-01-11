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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 3 أجهزة طبية

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:26 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
راندا التوني
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تمكن رجال جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب 3 أجهزة طبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين من الرياض وإسطنبول تم الاشتباه فى راكب يحاول الخروج من صالة الوصول وسط الركاب القادمين من السفر ويحمل 3 أجهزة طبية.

وبفحص جواز السفر الخاص بالراكب تبين قيامة بإلغاء سفره إلى بيروت، وتم سؤاله عن الأجهزة التى يحملها، فتبين أنه كان قد تم حجز هذه الأجهزة منه بإدارة الوديعة عند قدومه من السفر لحين إعادة التصدير، ثم قام الراكب بإنهاء الإجراءات علي هذه الأجهزة من إدارة الوديعة لاصطحابها معه وإعادة تصديرها لبيروت، ثم ألغى سفره محاولا الخروج بهذه الأجهزة لداخل البلاد.

وتم الضبط بمعرفة لجنة برئاسة الدكتور صابر عبدالحميد، نائب مدير الإدارة، وأحمد سيد وأحمد صبرى، مأمورى التفتيش تحت إشراف أحمد عمر.

قرر عبد العال نعمان، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 4 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.

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