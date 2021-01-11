«الكاثوليكية» تحتفل بذكرى الطوباوي وليم كارتر الشهيد

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الاثنين، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد الطوباوي وليم كارتر الشهيد.و قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه ولد في مدينة لندن بإنجلترا عام 1548، كان يعمل في مجال الطباعة وبيع الكتب، ثم عمل بعد ذلك سكرتيرًا لأستاذ اللغة اليونانية نيقولا هاربسفيلد في جامعة أكسفورد، الذي كان يقضي عقوبة السجن بسبب تمسكه بالإيمان الكاثوليكي، وعند وفاة نيقولا أسس وليم مطبعة خاصة به وأطلق على نفسه اسم يوهانم بوغاردي ثم بدا في طبع 1000 نسخة من كتاب الدكتور جريجورى مارتن " أطروحة الانشقاق " عام 1581، فتم اعتقاله وسجنه على الفور بسبب فقرة في الكتاب تقول بأن الإيمان الكاثوليكي سينتصر، وأن جوديث سوف يقتل هولوفرنيس، وتم تفسير هذا على انه تحريض على قتل الملكة.وأضاف الفرنسيسكاني:" وبسبب هذا الكتاب تم القبض عليه في منزله، تعرض للتعذيب سجن في برج لندن مدة ثمانية عشر شهرًا وحكم علية بالإعدام، وعلى كاهن كاثوليكي بتهمة الخيانة العظمي لكنيسة الدولة، وقام بممارسة سر الاعتراف على يد الكاهن قبل حكم الإعدام. وتم شنقه يوم 11 يناير عام 1584م، وكل من يمت بصلة الى الإيمان الكاثوليكي، وطوبه البابا القديس يوحنا بولس الثاني و84 شهيدًا أخرين من إنجلترا واسكتلندا وويلز، يوم 22 نوفمبر عام 1987".