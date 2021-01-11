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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الكهرباء: 18 ألفا و950 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:57 م
الكهرباء
الكهرباء
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أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الإثنين بلغت 18 ألفا و950 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد، في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و500 ميجاوات مقابل 24 ألفا و700 ميجاوات أمس الأحد، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و900 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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