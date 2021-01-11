عارفة عبدالرسول تبدأ «موسى» وتنتظر «اللعبة 2»

بدأت الفنانة عارفة عبدالرسول تصوير مشاهدها في المسلسل الدرامي "موسى" للنجم محمد رمضان، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتجسد فيه شخصية صعيدية ضمن أحداث المسلسل.ومسلسل "موسى" يشارك في بطولته سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.على جانب آخر، تنتظر عارفة عبدالرسول عرض مسلسل "اللعبة 2"، المقرر عرضه خلال الشهر الجاري عبر منصة "شاهد VIP"، على أن يعرض في الموسم الرمضاني عبر شبكة قنوات mbc.