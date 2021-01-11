حملة لملاحقة المخالفين بشوارع البياضية في الأقصر
الإثنين 11/يناير/2021 - 02:56 م
هدى الأميرطباعة
شن رئيس مركز ومدينة البياضية بالأقصر، والمقدم خالد الغول، مدير إدارة المرافق، اليوم الإثنين، حملة مكبرة، بشوارع مصطفى كامل والعصارة والذهبي.
وأسفرت الحملة، عن ضبط فرد بدون كمامة وطلب المواطن التصالح الفوري حيال المخالفة، وتم دفع قيمه الغرامة، كما تم تحرير91 محضر تضمنت 24 محضر إشغال، و8 محاضر نظافة عامة، و6 بائع متجول، ومحضرين لمقاهي تقدم الشيشة، و11 محضر مضبوطات متنوعة، و٣٧ محضر إزالات إدارية، و3 محاضر منشأة بدون ترخيص.
وشدد رئيس المدينة، على ضرورة الاالتزام بالإجراءات الاحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين، في ظل هذه الظروف، والتأكد من صحة التخزين لسلامة المنتج.
كما تم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التي تشغل حرم الطرق.
وأسفرت الحملة، عن ضبط فرد بدون كمامة وطلب المواطن التصالح الفوري حيال المخالفة، وتم دفع قيمه الغرامة، كما تم تحرير91 محضر تضمنت 24 محضر إشغال، و8 محاضر نظافة عامة، و6 بائع متجول، ومحضرين لمقاهي تقدم الشيشة، و11 محضر مضبوطات متنوعة، و٣٧ محضر إزالات إدارية، و3 محاضر منشأة بدون ترخيص.
وشدد رئيس المدينة، على ضرورة الاالتزام بالإجراءات الاحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين، في ظل هذه الظروف، والتأكد من صحة التخزين لسلامة المنتج.
كما تم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التي تشغل حرم الطرق.