حملة لملاحقة المخالفين بشوارع البياضية في الأقصر

شن رئيس مركز ومدينة البياضية بالأقصر، والمقدم خالد الغول، مدير إدارة المرافق، اليوم الإثنين، حملة مكبرة، بشوارع مصطفى كامل والعصارة والذهبي.وأسفرت الحملة، عن ضبط فرد بدون كمامة وطلب المواطن التصالح الفوري حيال المخالفة، وتم دفع قيمه الغرامة، كما تم تحرير91 محضر تضمنت 24 محضر إشغال، و8 محاضر نظافة عامة، و6 بائع متجول، ومحضرين لمقاهي تقدم الشيشة، و11 محضر مضبوطات متنوعة، و٣٧ محضر إزالات إدارية، و3 محاضر منشأة بدون ترخيص.وشدد رئيس المدينة، على ضرورة الاالتزام بالإجراءات الاحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين، في ظل هذه الظروف، والتأكد من صحة التخزين لسلامة المنتج.كما تم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التي تشغل حرم الطرق.