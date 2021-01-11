التكنولوجيا تواكب الطفرة في خدمات التطبيب عن بعد في زمن الجائحة

تتصدر الابتكارات الصحية الرقمية المشهد في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، بعدما أدت جائحة كوفيد-19 إلى ازدياد هائل في استخدام خدمات التطبيب عن بعد.في هذا المعرض الذي ينطلق افتراضيا اليوم الاثنين، يُقدم سلسلة أدوات لتسهيل الاستشارات الطبية عبر الإنترنت أو الهاتف إضافة إلى أنواع شتى من الأجهزة الطبية الجديدة والابتكارات التي تجنب المرضى غرف الانتظار المكتظة في أحيان كثيرة في العيادات الطبية والمستشفيات.ومن المتوقع ارتفاع الطلب على خدمات التطبيب عن بعد بنسبة 64 % في الولايات المتحدة، وفق الباحثين في شركة "فروست أند ساليفان"، ما يزيد الحاجة إلى منصات تواصل عملية وفعالة وأجهزة طبية لدى الأفراد.ويقول الطبيب العام سمير قمر، مبتكر أداة "ميد واند" التي ستُطرح في الأشهر المقبلة وتتيح للمريض قياس ضغط الدم والحرارة بنفسه ونقل النتائج مباشرة على الكمبيوتر "تعلمنا أن تمضية الوقت في قاعات الانتظار مع مرضى آخرين قد يتسبب بمشكلات والناس يبحثون عن وسائل أخرى للتداوي".ويشير قمر الذي سيدلي بكلمة في معرض لاس فيغاس، إلى أن الجائحة بيّنت الثغرات في التكنولوجيا، بينها عدم نفاذ بعض المرضى إلى شبكة الإنترنت.ويوضح لوكالة فرانس برس "إحدى أكبر المشكلات تكمن في صعوبة فحص المرضى عن بعد".