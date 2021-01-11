رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأثوذكسية تحتفل باستشهاد أطفال بيت لحم

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:53 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
جرجس صفوت
طباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، بذكرى استشهاد اطفال بيت لحم.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن: "في مثل هذا اليوم من السنة الثانية لميلاد المسيح، قتل أطفال بيت لحم الشهداء وذلك ان هيرودس الملك لما استدعي المجوس سرا وتحقق منهم زمان ظهور النجم أرسلهم إلى بيت لحم ليفتشوا بالتدقيق عن الصبي وطلب منهم قائلا إذا وجدتموه فعودوا واخبروني لكي آتي انا ايضا واسجد له، فذهبوا ووجدوا الصبي مع أمه فخروا وسجدوا ثم قدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا وإذ كانوا متأهبين للرجوع إلى هيرودس أمرهم ملاك الرب في حلم بان يعودوا إلى كورتهم في طريق آخر".


وأضاف:"و بعد ما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر، وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه، فقام واخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني".

وتابع:"حينئذ لما رأي هيرودس ان المجوس قد سخروا به غضب جدا فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس وقد أراد هيرودس بذلك ان يقتل الطفل يسوع في جملتهم، وقيل أن هيرودس احتال لتحقيق غايته الأثيمة بان أرسل إلى تلك البلاد قائلا لهم بحسب أمر قيصر يجب إحصاء كل أطفال بيت لحم وتخومها من ابن سنتين فما دون. فجمعوا مئة وأربعة وأربعين آلف من الأطفال علي أيدي أمهاتهم وقد ظن ان يسوع معهم وحينئذ أرسل الملك قائدا ومعه آلف من الجنود فذبحوا هؤلاء الأطفال علي أحد الجبال في يوم واحد: وبهذا تم قول النبي ارميا: " صوت سمع في الرامة نوح وبكاء وعويل كثير. راحيل تبكي علي أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين "وذلك لان بيت لحم منسوبة لراحيل وقد قتلوا بجوار مدفنها الواقع قرب بيت لحم".

واختتم:"وقال القديس يوحنا الإنجيلي: إنه رأي نفوس هؤلاء الأطفال وهم يصرخون قائلين حتى متي أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين علي الأرض، فأعطوا كل واحدا ثيابا بيضا وقيل لهم ان يستريحوا زمانا يسيرا أيضًا حتى يكمل العبيد رفقاؤهم وإخوتهم أيضًا العتيدون، أن يقتلوا مثلهم، وقال إن التسبحة التي يسبح بها الأربعة الحيوانات والشيوخ لا يعرفها إلا المئة والأربعة والأربعون آلفا هؤلاء الأبكار الذين لم يتنجسوا من النساء لأنهم أطهار وهم مع الرب كل حين يمسح كل دمعة من عيونهم فطوبي لهم وطربي للبطون التي حملتهم ".

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية»: كوريا الشمالية لم تسجل حالات إصابة بكورونا

أزمة لصناع «الاختيار 2» و«موسى» بعد وفاة الفنان هادى الجيار

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى الختام.. و«السوقى» يربح 2.2 مليار جنيه

الصور

image description

محافظ دمياط تزيل دورا مخالفا في عقار تم التصالح عليه

image description

حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل في أسيوط

image description

ضبط 30 ألف محضر وتنفيذ 4969 حملة تموينية بأسيوط خلال 2020

image description

محافظ أسيوط يتفقد مصنع «سيكو» وشركات الاتصالات بالمنطقة التكنولوجية

image description

تعيين 24 أستاذًا مساعدًا بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى الختام.. و«السوقى» يربح 2.2 مليار جنيه

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021 الحساب المدرسي الموحد

دراسة: المتدينون الأكثر قدرة على التعامل مع نوبات القلق والاكتئاب

مقتل عدة أشخاص إثر هطول ثلوج كثيفة في اليابان

الجمارك الفلبينية تصادر طرد عناكب وعقارب وارد من تايلاند

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«داية وماشطة.. عادات وتقاليد».. جديد صفاء عبد المنعم

في ذكرى بشارة الخوري.. أديب ارتبط أسماء بكبار مطربي الوطن العربي

«جنوبيات» معرض تشكيلي يجسد تراث مصر وروحها الشعبية

صدور ديوان «لا ينتظر الورد طويلا في الشرفات» لأسامة مهران