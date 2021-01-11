فتح باب الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشرقية

أعلن رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزاره التربية والتعليم بالشرقية، فتح الوزارة باب التسجيل للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبقة للمعايير الدولية للعام الدراسي 2020-2021، خلال الفترة من 10 إلى 30 يناير الجاري إلكترونيًا عبر الرابط http:tawzef.emis.gov.eg.وأوضح عبدالحميد، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم نموذجًا عالميا للمدارس الفنية بمعايير واعتماد دولي من جانب، ومن جانب آخر ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة في جانب التدريب العملي والتوظيف، بالإضافة إلى مميزات عديده يحصل عليها العاملين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل الحصول على مزايا العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل والتدريب التقني المستمر عالى الجودة على مستوى دولي وعلى أيدي خبراء معتمدين، كذلك فرص الحصول على خبرة عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز، بالإضافة إلى حوافز معنوية ومادية عديده مرتبطة بالأداء.وأفاد أن شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية سيشكل من العاملين من المدارس الحكومية أو الحكومية لغات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الالتحاق بها، ويتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمديريه التربية والتعليم بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الالتحاق بها، ويتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الالتحاق بها، وسيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة، وفي حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو خبرة للتأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيًا دون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن الوظائف المتاح التقدم إليها للمعلمين بمحافظة الشرقية هي (معلم رياضيات، معلم لغة إنجليزية، معلم تربية رياضية، معلم صحة حيوان، معلم مواد زراعية (تخصص بساتين، معلم مواد زراعية (تخصص كيمياء زراعية)"، طبقا للشروط الآتية، أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب، خبرة في مجال التدريس، إجاده استخدام الحاسب الآلي والإنترنت، إجادة مهارات العمل الجماعي، إجادة مهارات التواصل، إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.